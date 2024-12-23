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В Екатеринбург появился белый медвежонок. Малыш прилетел из Якутии на самолёте

В Екатеринбург появился белый медвежонок. Малыш прилетел из Якутии на самолёте

Стало известно, как мишка перенёс перелёт и где его можно будет увидеть.Белый медвежонок Вилюй прилетел 23 декабря в Екатеринбург из Якутска.

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Комментарии
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Амара Карпова
Боже какая милашка❤️😍😘
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