😍💍 В Крыму боец СВО сделал предложение своей девушке в Международный женский день Девушка сказала своему возлюбленному «Да».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
😍💍 В Крыму боец СВО сделал предложение своей девушке в Международный женский день Девушка сказала своему возлюбленному «Да».