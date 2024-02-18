Пользователи по-прежнему не «заморачиваются» насчет паролей

Самыми популярными паролями по итогам прошлого года по-прежнему остаются, причем как в нашей стране, так и в целом по миру, простейшие комбинации последовательных цифр «123456» и более длинный вариант «123456789».
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