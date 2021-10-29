TRENDYMEN

37 348 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тихомиров
    Благословенна рука дающего!!!Водитель грузовик...
  • Виталий Пашкин
    Покормить животину-хорошее дело! Но есть и обратная сторона медали. Приведу пример из моей жизни: Прикармливал я во...Водитель грузовик...
  • Игорь Ткаченко
    Изучай матчасть. Самые качественные усилители - ламповые. А свои транзисторы засунь себе в зад)))Уникальные экземп...

50 лет назад женщина научила гориллу объясняться жестами и жить среди людей как человек. Видео

50 лет назад женщина научила гориллу объясняться жестами и жить среди людей как человек. Видео

50 лет назад научная сотрудница Стэнфорда научила гориллу объясняться на языке жестов. «Словарный» запас Коко составлял около 1000 жестов, горилла умела жить среди людей как человек, что подтверждает редкое архивное видео этого эксперимента.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Виктория Иванова
Безмерно жалко животных! Они точно лучше людей.
Vladimir Lioubimcev
Такая прелесть!!!

Картина дня

наверх