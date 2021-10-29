50 лет назад женщина научила гориллу объясняться жестами и жить среди людей как человек. Видео

50 лет назад научная сотрудница Стэнфорда научила гориллу объясняться на языке жестов. «Словарный» запас Коко составлял около 1000 жестов, горилла умела жить среди людей как человек, что подтверждает редкое архивное видео этого эксперимента.
50 лет назад научная сотрудница Стэнфорда научила гориллу объясняться на языке жестов. «Словарный» запас Коко составлял около 1000 жестов, горилла умела жить среди людей как человек, что подтверждает редкое архивное видео этого эксперимента.
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