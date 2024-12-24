Мужчина умер на рабочем месте в Карелии

Госинспекция труда расследует обстоятельства смерти рабочего Государственная инспекция труда начала расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с сотрудником одного из предприятий республики.
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