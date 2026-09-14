Сообщается о потерях Африканского корпуса ВС РФ в результате нападения боевиков в Мали

По меньшей мере 50 малийских военнослужащих и пять бойцов российского Африканского корпуса погибли в четверг, 10 сентября, в ходе масштабного нападения джихадистов на военный лагерь в Диуре (центр Мали).
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