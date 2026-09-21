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Газета.ру

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Врач Моисеева: в начале отопительного сезона важно промывать нос растворами соли

Врач Моисеева: в начале отопительного сезона важно промывать нос растворами соли

Регулярное проветривание, поддержание влажности воздуха в помещении на уровне 45–50% и увлажнение слизистой носа солевыми растворами помогает предотвратить сухость и дискомфорт в носу в начале отопительного сезона.

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