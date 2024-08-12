В США назвали террористической деятельностью атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Атака дрона ВСУ на Запорожскую АЭС является террористической деятельностью. Такое мнение в беседе с РЕН ТВ высказал политолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен.
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