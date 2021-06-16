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Мэр Екатеринбурга представил нового главу района. Инсайд URA.RU подтвердился

Мэр Екатеринбурга представил нового главу района. Инсайд URA.RU подтвердился

Виталий Першин приступил работе в статусе главы Железнодорожного района с 16 июня Глава уральского управления Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Виталий Першин назначен главой Железнодорожного района Екатеринбурга.

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