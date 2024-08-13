Вспышка неизвестного заболевания и химический запах фиксируют в Николаеве

Симптомы неизвестного заболевания и странный химический запах, появляющийся в городе, зафиксированы в украинском Николаеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 13 августа РИА Новости.
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