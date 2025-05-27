Как защитить плодовые растения и посадки от возвратных заморозков?

Эксперт рассказала, что необходимо сделать, чтобы спасти будущий урожай Май 2025 года в Алтайском крае выдался аномально теплым: большая часть плодовых деревьев успела отцвести, и на ветках появилась завязь.
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