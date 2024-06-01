Титановый Макрон

Интересно, что все эти кульбиты происходят между «партнерами» и нашими нуворишами. Судя по экономическим выкладкам. А БПЛА над Черным морем тоже из нашего титана?

ОБ

Ольга Блинова

Главное чтобы все эти недоделанные самолеты потом не оказались у нас в России по лизингу. А то новые самолеты в России не очень то на крыле.