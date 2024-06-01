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Титановый Макрон

Титановый Макрон

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Добрый день, Империя. Запад держался довольно долго, но перелом наступил незаметно - здесь уже довольно давно говорилось, что ограничение поставок стратегического сырья из России будет иметь свои последствия.

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Комментарии
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А
Александр
Интересно, что все эти кульбиты происходят между «партнерами» и нашими нуворишами. Судя по экономическим выкладкам. А БПЛА над Черным морем тоже из нашего титана?
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10 час.
ОБ
Ольга Блинова
Главное чтобы все эти недоделанные самолеты потом не оказались у нас в России по лизингу. А то новые самолеты в России не очень то на крыле.
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6 час.
Александр Конкин
Естественно из нашего...
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5 час.

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