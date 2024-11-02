Национальные традиции Африки под угрозой исчезновения из-за эпидемий

Представьте, вы оказались в глухой деревушке в одной из южных африканских стран, например в Бурунди. И вот, скользя по улочкам под палящим солнцем, вы вдруг замечаете, что объятия двух женщин, кажется, длятся уже целую вечность.
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