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Производство некрепкого алкоголя в России снизилось более чем на 50%

Производство некрепкого алкоголя в России снизилось более чем на 50%

Производство алкоголя в России в 2024 году продолжило снижаться третий год подряд, сообщает РБК со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль (РАТК, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками.

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