Политика как она есть

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кирову является бандитизмом и терроризмом. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с изданием «Абзац».