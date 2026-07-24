Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме отреагировали на ракетный удар ВСУ по Кирову

В Госдуме отреагировали на ракетный удар ВСУ по Кирову

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кирову является бандитизмом и терроризмом. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с изданием «Абзац».

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