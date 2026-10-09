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Пашков о 9-м месте «Динамо» на Западе: «С уходом Гусева и ряда легионеров сразу начались проблемы – молодежь не готова. С Никитой нужно было общаться не через прессу»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о проблемах московского «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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