«Пока они нам только помогают». Хорнер посмеялся над тактикой McLaren

McLarenРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер доволен тем, что McLaren по-прежнему не использует командную тактику для разрешения внутренней борьбы между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, несмотря на сражение британца за чемпионство.
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