ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Военкор обвинила жен и матерей в том, что они помогают убивать наших воинов на СВО, сливая информацию в украинские чаты.
Кто наводит на опорники артиллерию? "Пытались отговорить – бесполезно"
Комментарии
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Людмила Лиханова
Это тупое бабье сами подставляют СВОИХ близких под бомбы. А воинам нужно чаще включать голову и думать не только о себе, но и о товарищах которых вот так подставляют их тупые близкие.
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2 час.
Людмила Лиханова
Когда знаешь свою территорию, то много слов или фото не нужно: узнаешь сразу. Но считать инфу не проблема
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2 час.
Нина Комарова
У моей племянницы муж на СВО. Уже 3-ий год. Она сказала, что ей объяснили, что звонить нельзя. И она придерживается этого правила. Когда можно, он сам связывается.
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1 час.
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