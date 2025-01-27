Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 676 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Х-йод! Помойлов, у тебя вообще смотрю крышак поехал? Или санитары процедуры пропустили, или ты опять головой ударился...Красные буржуи: к...
  • Ингерман Ланская
    потомственный алкаш-гегемон, Заучи - гитлер с гимлеров тоже никого в конц.лагерях не уничтожали.. и даже расстрельных...Результаты опроса...
  • Ингерман Ланская
    Русскими!!!!!Результаты опроса...

Кто наводит на опорники артиллерию? "Пытались отговорить – бесполезно"

Кто наводит на опорники артиллерию? "Пытались отговорить – бесполезно"

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Военкор обвинила жен и матерей в том, что они помогают убивать наших воинов на СВО, сливая информацию в украинские чаты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Это тупое бабье сами подставляют СВОИХ близких под бомбы. А воинам нужно чаще включать голову и думать не только о себе, но и о товарищах которых вот так подставляют их тупые близкие.
Ответить
2 час.
Людмила Лиханова
Когда знаешь свою территорию, то много слов или фото не нужно: узнаешь сразу. Но считать инфу не проблема
Ответить
2 час.
Нина Комарова
У моей племянницы муж на СВО. Уже 3-ий год. Она сказала, что ей объяснили, что звонить нельзя. И она придерживается этого правила. Когда можно, он сам связывается.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх