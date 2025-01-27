Кто наводит на опорники артиллерию? "Пытались отговорить – бесполезно"

Людмила Лиханова Это тупое бабье сами подставляют СВОИХ близких под бомбы. А воинам нужно чаще включать голову и думать не только о себе, но и о товарищах которых вот так подставляют их тупые близкие.

Людмила Лиханова Когда знаешь свою территорию, то много слов или фото не нужно: узнаешь сразу. Но считать инфу не проблема