Основатель Amazon Джефф Безос перестал быть богатейшим человеком в мире после того, как в течение суток потерял почти $14 млрд из-за падения стоимости акций компании, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
Основатель Amazon Джефф Безос перестал быть богатейшим человеком в мире после того, как в течение суток потерял почти $14 млрд из-за падения стоимости акций компании, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
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