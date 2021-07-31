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Безос перестал быть богатейшим человеком в мире

Безос перестал быть богатейшим человеком в мире

Основатель Amazon Джефф Безос перестал быть богатейшим человеком в мире после того, как в течение суток потерял почти $14 млрд из-за падения стоимости акций компании, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.

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