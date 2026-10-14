В определенный момент эти вирусы поднимут на поверхность Китайские учёные обнаружили 11 742 вируса в донных отложениях глубоководной зоны Кларион — Клиппертон в Тихом океане.
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