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«Участие в Союзном государстве отвечает интересам Абхазии»

«Участие в Союзном государстве отвечает интересам Абхазии»

Абхазия заинтересована в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, а участие в Союзном государстве наряду с Россией и Белоруссией будет отвечать внешнеполитическим целям республики, заявил президент закавказской страны Аслан Бжания.

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