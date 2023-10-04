«Участие в Союзном государстве отвечает интересам Абхазии»

Абхазия заинтересована в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, а участие в Союзном государстве наряду с Россией и Белоруссией будет отвечать внешнеполитическим целям республики, заявил президент закавказской страны Аслан Бжания.
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