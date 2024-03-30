Бестемьянова о лишении Валиевой президентской стипендии: «Спросите об этом пенсионеров, которые получают крохи»

«Стипендия платится олимпийским чемпионам. А Камила, что, олимпийская чемпионка? Если у нее забрали медаль, тогда в чем вопрос? Стоило чиновникам идти навстречу Валиевой или нет – лучше об этом спросите пенсионеров, которые получают крохи.
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