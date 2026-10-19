🏫 В Черноморском районе музей Далёковской средней школы выиграл грант в размере 100 тысяч рублей Школьный музей занял третье место в номинации конкурса Музеев крымских образовательных организаций Государственного совета РК.
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