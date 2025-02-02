Ложь в Судже. 100 человек под завалами? А 2000 человек пропали без вести. О чём ещё не рассказали власти

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Такие  же мрази, как ты, тварь бандеровская, ставят  тебе  лайки, тебе, с ко торой на  одном  гектаре  с..ть  зазорно, настолько ты  смердишь.
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2 час.
Владимир Алтайцев
То  есть,мразь  вонючая, это не  твой кумир  Гитлер  пришёл в СССР  убивать наш народ, а Сталин  по  дурости  убивал? Вот ты  и показала, падаль, своё  нацистское  мурло в который  раз, сволочь.
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2 час.
Ингерман Ланская
камуно-нацисткая собака, Заучи: это твой упырь-стален сдал гитлеру 50 млн населения европейской части страны. это твой людоед-стален отправлял на пулемёты и минные поля дивизии и корпуса, это твоя сволочь-стален загонял в окружения армии под массовый расстрел фашистам, это твой выродок-стален назвал тех, кого он отправил в плен , своими врагами и обрекал их на смерть в конц.лагерях, отказываясь от помощи Красного Креста... а после ВОВ отобрал у ветеранов боевые и наградные выплаты и накопления, а также отменил День Победы.... так что, собака камуно-нацистская, заткни свою пасть и не гавкай на РОССИЮ!!!
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2 час.
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