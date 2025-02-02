Царьград Svetlana Vozmilova/Globallookpress ВСУ нанесли удар по зданию интерната в Судже, где находились старики, которые не успели эвакуироваться.
Ложь в Судже. 100 человек под завалами? А 2000 человек пропали без вести. О чём ещё не рассказали власти
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Такие же мрази, как ты, тварь бандеровская, ставят тебе лайки, тебе, с ко торой на одном гектаре с..ть зазорно, настолько ты смердишь.
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2 час.
Владимир Алтайцев
То есть,мразь вонючая, это не твой кумир Гитлер пришёл в СССР убивать наш народ, а Сталин по дурости убивал? Вот ты и показала, падаль, своё нацистское мурло в который раз, сволочь.
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2 час.
Ингерман Ланская
камуно-нацисткая собака, Заучи: это твой упырь-стален сдал гитлеру 50 млн населения европейской части страны. это твой людоед-стален отправлял на пулемёты и минные поля дивизии и корпуса, это твоя сволочь-стален загонял в окружения армии под массовый расстрел фашистам, это твой выродок-стален назвал тех, кого он отправил в плен , своими врагами и обрекал их на смерть в конц.лагерях, отказываясь от помощи Красного Креста... а после ВОВ отобрал у ветеранов боевые и наградные выплаты и накопления, а также отменил День Победы.... так что, собака камуно-нацистская, заткни свою пасть и не гавкай на РОССИЮ!!!
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2 час.
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