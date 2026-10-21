Политолог Иван Мезюхо допустил, что Украина может лишиться важного союзника в Евросоюзе, если к власти во Франции придёт кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
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