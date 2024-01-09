Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении бросившего младенца в снег блогера

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера-миллионника Сергея Косенко, который ради видео кинул своего двухмесячного сына в сугроб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии