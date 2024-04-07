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Алматинку оштрафовали на 184 тысячи тенге за курение в самолёте

Алматинку оштрафовали на 184 тысячи тенге за курение в самолёте

Алматинку оштрафовали за курение на борту самолета рейсом Алматы – Павлодар, передаёт inАlmaty.kz. По прилёте авиарейса 34-летнюю жительницу Талгарского района Алматинской области передали сотрудникам линейного отделения полиции в аэропорту Павлодара.

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