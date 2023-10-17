Сбежали, а теперь стучат обратно: "Испуганные патриоты" просятся в Россию - Сошенко оценил манёвр

На фоне войны между Израилем и Палестиной "испуганные патриоты" начали возвращаться в Россию. "Но они же продолжат здесь ровно ту же вакханалию, что творили в стране до этого!" - возмутился Андрей Сошенко.
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