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"Как мы с парнями и предполагали, в течение суток будем выхватывать от хохла в одно лицо. Примерно на полчаса хватило перемирия. Потом по позициям начала работать стволка хохлов." — вести с фронта

"Как мы с парнями и предполагали, в течение суток будем выхватывать от хохла в одно лицо. Примерно на полчаса хватило перемирия. Потом по позициям начала работать стволка хохлов." — вести с фронта

Вкратце. ВВП объявил Пасхальное перемирие. Зеленский предложение не принял. Вожак (разведчик, писатель Дмитрий Филиппов) пишет: «Как мы с парнями и предполагали, в течение суток будем выхватывать от хохла в одно лицо.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Это что за хрень &quot;степ бай степ&quot; ? Автор, ты русского языка не знаешь ? Достали уже тупыми англицизмами.
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11 час.
MS
Mikhail Stepanov
Хохлоублюдкам плевать на Пасху, они все поклонники дьявола, а главная мразь - наркофюрер давно должен гореть в аду!
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9 час.
Леша и Лора Мусликовы
Согласен, но с сущесвенными поправками. Территорию хоронить не следует. Название страны &quot;Украина&quot;- надо забыть. А территорию сохранить. Польским козлам дать немного, но под гарантии того что они языки свои, и так грязные, заткнут себе поглубже в попы. Хотя нет- поляки вполне заслужили ОЧЕРЕДНОГО РАЗДЕЛА за с всё &quot;хорошее&quot; в отношении РОССИИ. Венграм вернуть своё по праву. Румынам- сволочам, ничего бы не дал. Были они в Одессе и хватит. Буквосочетание&quot;Украина&quot; себя полностью дискредитировало. Как только произносится -&quot;Украина&quot; - это сразу значит национализм, следом фашизм, следом хаос, война, и все остальное что с этим связано. Все дерьмо мира слетается на это буквосочетание. Нет названия и лететь некуда. Так что я бы оставил на стелле только буквосочетание &quot;УКРАИНА&quot;
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7 час.
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