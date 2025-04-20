"Как мы с парнями и предполагали, в течение суток будем выхватывать от хохла в одно лицо. Примерно на полчаса хватило перемирия. Потом по позициям начала работать стволка хохлов." — вести с фронта

Леша и Лора Мусликовы

Согласен, но с сущесвенными поправками. Территорию хоронить не следует. Название страны "Украина"- надо забыть. А территорию сохранить. Польским козлам дать немного, но под гарантии того что они языки свои, и так грязные, заткнут себе поглубже в попы. Хотя нет- поляки вполне заслужили ОЧЕРЕДНОГО РАЗДЕЛА за с всё "хорошее" в отношении РОССИИ. Венграм вернуть своё по праву. Румынам- сволочам, ничего бы не дал. Были они в Одессе и хватит. Буквосочетание"Украина" себя полностью дискредитировало. Как только произносится -"Украина" - это сразу значит национализм, следом фашизм, следом хаос, война, и все остальное что с этим связано. Все дерьмо мира слетается на это буквосочетание. Нет названия и лететь некуда. Так что я бы оставил на стелле только буквосочетание "УКРАИНА"