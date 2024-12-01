Сирийская армия не успевает за нашими военкурами

Наблюдаю очередную редкостную вакханалию, приблизительно равную той , чтобы была во время провала в Курской области, когда Суджа стояла еще минимум три дня после того, как ее доблестно сдали наши "военкоры".
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