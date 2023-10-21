Жители Ленобласти пережили самую холодную ночь с начала осени

Минувшей ночью в Ленобласти подморозило от минус трех до минус 9 градусов. В Петербурге воздух остывал до отметок в минус один градус — в центре города, а по окрестностям — до минус четырех градусов, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии