Жители Ленобласти пережили самую холодную ночь с начала осени

Минувшей ночью в Ленобласти подморозило от минус трех до минус 9 градусов. В Петербурге воздух остывал до отметок в минус один градус — в центре города, а по окрестностям — до минус четырех градусов, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.