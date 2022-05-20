Неприятное наследство. Проверьте себя на наличие генетических заболеваний!

Зная свою предрасположенность к некоторым заболеваниям, можно понять – входите ли вы в группу риска и что с этим делать? Чаще всего мы узнаем о своих заболеваниях, только в кабинете у врача, когда уже нельзя больше игнорировать тревожные симптомы.