Призывы некоторых государств Запада о подготовке к войне с Российской Федерацией имеют своей целью избежание поражения Украины в рамках конфликта на фоне приближающихся президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.
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