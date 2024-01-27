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Бизнесмен Дотком: Байден не хочет, чтобы Россия победила перед выборами в США

Бизнесмен Дотком: Байден не хочет, чтобы Россия победила перед выборами в США

Призывы некоторых государств Запада о подготовке к войне с Российской Федерацией имеют своей целью избежание поражения Украины в рамках конфликта на фоне приближающихся президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Так США, ЕС и их союзники и после выборов не хотят чтобы победила Россия. Победа России в СВО в любое время и независимо от политиков с чиновниками во власти заинтересована в уничтожение государства Российского и его народа.
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