В тарифы ЖКХ могут включить новые расходы. С таким предложением выступил Минстрой. В ведомстве считают, что в тарифы на тепло и воду следует включить и траты на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры, включая установку умных приборов учета.
В тарифы ЖКХ могут включить новые расходы. С таким предложением выступил Минстрой. В ведомстве считают, что в тарифы на тепло и воду следует включить и траты на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры, включая установку умных приборов учета.
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