Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

105 подписчиков

Археологи нашли свидетельства существования этрусского порта у побережья Италии

Археологи нашли свидетельства существования этрусского порта у побережья Италии

У западного побережья центральной Италии исследователи обнаружили остатки этрусского порта. Учёные предполагают, что сооружение выполняло функцию причала для тех, кто прибывал к храму в Пунта-делла-Випера, возведённому в VI веке до нашей эры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии