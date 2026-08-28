Археологи нашли свидетельства существования этрусского порта у побережья Италии

У западного побережья центральной Италии исследователи обнаружили остатки этрусского порта. Учёные предполагают, что сооружение выполняло функцию причала для тех, кто прибывал к храму в Пунта-делла-Випера, возведённому в VI веке до нашей эры.
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