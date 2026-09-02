В Москве к 115-летию Марка Бернеса состоится премьера музыкального романа «Я люблю тебя, жизнь»

Предоставлено организаторами мероприятия 14 сентября 2026 года в зале им. Светланова Московского международного Дома музыки состоится премьера музыкального романа «Я люблю тебя, жизнь», посвящённого 115-летию со дня рождения легендарного артиста Марка Бернеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 25 лет скрывает д...
- Виктория Боня отп...
- Вия Артмане скрыв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым