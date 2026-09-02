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В Москве к 115-летию Марка Бернеса состоится премьера музыкального романа «Я люблю тебя, жизнь»

В Москве к 115-летию Марка Бернеса состоится премьера музыкального романа «Я люблю тебя, жизнь»

Предоставлено организаторами мероприятия 14 сентября 2026 года в зале им. Светланова Московского международного Дома музыки состоится премьера музыкального романа «Я люблю тебя, жизнь», посвящённого 115-летию со дня рождения легендарного артиста Марка Бернеса.

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