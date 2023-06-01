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Сегодня основная часть выйдет, а остальные — до 5 числа — Пригожин опубликовал видео с выводом бойцов ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Сегодня основная часть выйдет, а остальные — до 5 числа — Пригожин опубликовал видео с выводом бойцов ЧВК «Вагнер» из Артемовска

ЧВК «Вагнер» постепенно завершает вывод своих подразделений из Артемовска в тыловые районы. Как рассказал основатель «оркестра» Евгений Пригожин, основная часть бойцов практически покинула город.

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