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СССР-Россия

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Медведев высказался о «мудацкой мирной инициативе»

Медведев высказался о «мудацкой мирной инициативе»

  Медведев прокомментировал перспективы швейцарской мирной конференции по Украине Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram привел свои соображения об организуемой Швейцарией мирной конференции по Украине, которая назначена на 15-16 июня.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Я бы так не успокаивала себя. Это Россия всегда отвечает на те или другие вызовы. И такое чувство, что не продумывает досконально последствия отдалённые. Возможно, идиотов очень много наверху илитпредателец, или информация искажается по мере движения снизу вверх. Не знаю. А вот всё жействияиЗарада, коварного, подлого, хитрого Запада продуманы на столетия вперёд. Там стратеги. А в России тактики. Сделали, а чит там дальше. Как бог даст
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10 час.
Иринушка
Медведев как всегда, жжет.
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8 час.
И
Иринушка
Как выяснилось, со стратегией на западе тоже не идеально.
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8 час.

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