Медведев высказался о «мудацкой мирной инициативе»

TF

Tatyana Fedotova

Я бы так не успокаивала себя. Это Россия всегда отвечает на те или другие вызовы. И такое чувство, что не продумывает досконально последствия отдалённые. Возможно, идиотов очень много наверху илитпредателец, или информация искажается по мере движения снизу вверх. Не знаю. А вот всё жействияиЗарада, коварного, подлого, хитрого Запада продуманы на столетия вперёд. Там стратеги. А в России тактики. Сделали, а чит там дальше. Как бог даст