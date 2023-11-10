Космоплан VSS Unity компании Virgin Galactic прекратит полеты 

VSS Unity во время полета / © Virgin Galactic Согласно последнему отчету компании, Virgin Galactic сократит персонал и расходы, чтобы сконцентрировать силы и ресурсы на проекте космоплана Delta: он сможет летать два раза в неделю, в отличие от ежемесячных полетов Unity, и перевозить до шести пассажиров (против четырех).