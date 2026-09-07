Клычков сообщил о сбитии БПЛА в Орловской области

Минувшей ночью в Орловской области снова силами ПВО были сбиты вражеские дроны. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
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