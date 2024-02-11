Bild: Для ВСУ сложилась тяжелейшая с 2022 года ситуация на фронте

Немецкое издание Bild пишет, что на данный момент у ВСУ тяжелейшая ситуация на фронте. По мнению сотрудника издания Пауля Ронцхаймера, сейчас самый сложный кризис для киевского режима с февраля 2022 года.
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