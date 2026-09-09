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FiNE NEWS

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Apple представила первый складной iPhone, iPhone 18 Pro и новые модели часов

9 сентября 2026 года компания Apple провела презентацию новых продуктов в Театре Стива Джобса в Купертино, которая впервые прошла под руководством нового генерального директора Джона Тернуса.

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