S&P понизило кредитный рейтинг Украины до «выборочного дефолта» Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до «выборочного дефолта».
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S&P понизило кредитный рейтинг Украины до «выборочного дефолта» Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до «выборочного дефолта».
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