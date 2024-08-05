В Барнауле "Лексус" сбил мужчину, перебегавшего дорогу возле перехода

Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами В Барнауле в понедельник утром, 5 августа, на улице Малахова в районе дома № 177е автомобиль сбил пешехода, сообщает городская Госавтоинспекция.
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