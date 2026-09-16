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Орловские новости

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Учитель из Ливен вошел в двадцатку лучших педагогов страны

Учитель из Ливен вошел в двадцатку лучших педагогов страны

Учитель музыки Олег Батунов из ливенской школы №11 оказался в числе двадцати лучших педагогов России.

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