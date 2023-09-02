Оркестр должен играть. Ещё раз о ЧВК «Вагнер». СВО-позади 1.5 года. Реформирование армии. (3 статьи)

Музыка вечна. Оркестр должен играть. Ещё раз о ЧВК «Вагнер» Вам не кажется странным тот интерес к личности Евгения Пригожина, который возник после его гибели? Понятно, что Евгений Пригожин – личность незаурядная, интересная, со сложной судьбой.