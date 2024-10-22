«Мама мафия»: Ешь, молись и люби себя

Комедийный экшн «Мама мафия» — криминальный перевертыш популярной мелодрамы «Ешь, молись, люби» с обязательными шутками про «Крестного отца», как всегда шикарной Моникой Беллуччи и пускающейся во все тяжкие Тони Коллетт в главной роли.