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Директора клиники в Петербурге, где женщина умерла после инъекции, посадили под домашний арест

Директора клиники в Петербурге, где женщина умерла после инъекции, посадили под домашний арест

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Мария Бурлова не признала вину.Вечером понедельника в телеграмм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга сообщили о том, что Василеостровской суд рассмотрел ходатайство следствия в отношении директора клиники "Абриелль" Марии Бурловой – ее обвиняют по части 2 статьи 238 УК России.

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