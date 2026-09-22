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В Архангельской области принимают заявки на конкурс видеороликов о семье

В Архангельской области принимают заявки на конкурс видеороликов о семье

Тема этого года — «Сад семьи: корни, традиции, будущее», а победителей объявят 14 ноября на семейном празднике в культурном центре «Соломбала-АРТ».

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