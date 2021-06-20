Хоп – и все списалось: Коллекторов натаскивают на должников, как собак

Время узнать правду!ПолитикаХоп – и все списалось: Коллекторов натаскивают на должников, как собак Без новостей о коллекторах несколько лет назад не обходились новостные выпуски.Вернуться к статье255НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина СтаниславовнаВ России не сложно совсем попасть в должники. И вообще, все решается не цивилизованно как-то, дико. Приходят и без суда и следствия забирают твое имущество.Евгений НатесовРегина Станиславовна трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Ritchie BlackmoreТы чего здесь забыла, психическая? Опять тебя санитары упустили.Валентин ПоляковА что, за оскорбления она должна тебя в друзья пригласить?владимир СырниковЕвгений Натесов! А почему Вы думаете, что Регина Станиславовна не права? Я, на личном примере знаю, что такое вполне возможно, поскольку у меня также, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 30 Января 2019 года при регистрации дарственной, был проигнорирован п.3 ст.35 СК РФЕвгений НатесовЯ что то писал про не права?владимир СырниковЕвгений Натесов! А почему Вы думаете, что Регина Станиславовна не права? Я, на личном примере знаю, что такое вполне возможно, поскольку у меня также, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 30 Января 2019 года при регистрации дарственной, был проигнорирован п.3 ст.35 СК РФ, в результате всё моё имущество было передано Мататановой Елене Владимировне. Мало того, что всё моё имущество было передано другому лицу без моего согласия, так меня оставили ещё и без права на жилое помещение. А, это квалифицируется по п.4 ст.159 УК РФ. И данный факт суд даже не хочет рассматривать, ссылаясь на то, что у нас идёт суд гражданский, а не уголовный (г/дело № 2 -342/2020). При этом Россреестр даже в суд не обязывают явиться, чтобы не задавать им простой вопрос, на каком основании Россреестр передал чужое имущество другому лицу. 28 Июня 2021 года меня пригласили в 3 Кассационный суд по моей кассационной жалобе, попробую этот вопрос задать. Предыдущие суды от этого вопроса Россреестр уводили от ответственности сославшись на ст. 167 ГПК РФ. Хотя согласия на это мы не давали. И это откровенное уголовное по факту дело, суды признали законным. А сам факт мошенничества всячески пытаются не рассматривать! Не боюсь этого сказать, но суды стали потворствовать этим мошенникам, причём делалось это в открытую и нагло. Это всё оформлено на бумаге, тут даже и доказывать не надо. Суды это не оспаривают, просто делают вид, что ничего не слышат и не видят. И пишут только одно, всё оформлено законно, в чём, я вижу явную их заинтересованность.владимир СырниковКогда читаешь такое о коллекторах, то это наводит на мысль, что там работают совершенно безмозглые люди. Тратить столько денег на зарплату коллектора, и при этом твёрдо знать, что у должников можно взять только несколько голодных мышей, то это точно верх идиотизма! И какой смысл этих похождений, может это только делается ими для развлечения и на потребу своих садистких наклонностей. Ведь такие похождения, ну никак и работой то не назовёшь.Валентин ПоляковА чего это ты так усердно считаешь чужие деньги и оцениваешь чужой ум? Вообще-то зарплата коллекторов это процент от возвращённых долгов. К тому же не все коллекторы, кого называют коллекторами, т.е. не все те, кто приходит за долгами, это – сотрудники коллекторских агентств...владимир СырниковЯВалентин Поляков?владимир СырниковПочему ? . Да у меня тогда курсор заело, ни написать, ни закрыть не смог, так и закрыть всё пришлось полностью, а сейчас смотрю всё заработало.Валентин Поляков+Евгений НатесовRitchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Pciha IvanovaМикрофинансовые банкиры дают заведомо невозвратные кредиты в расчете на бешеные проценты. И взымают их руками коллекторов. Этим они разрушают страну и развращают её граждан. Надо безжалостно обрубать руки таких банкиров - коллекторов если государство желает сохранится. А самих банкиров - на новостройки Сибири.NVS66 SergeiShulepovЕвгений Натесов Буратина не отесанная.Евгений НатесовNVS66 SergeiShulepov трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Валентин ПоляковНадо же, в России-РФ набралось уже почти 12 миллионов мошенников, которые уклоняются от погашения долгов. И что характерно, государство в лице законодательной, исполнительной или судебной власти делает всё или почти всё для защиты этих мошенников. Вроде бы всё понятно: взял в долг на время – отдай! Но нет, в долг берут охотно, но вот приходит время расплаты, но тут-то и начинаются истерики вроде того, что взяли миллион, потратили, а теперь мы – люди бедные, к тому же – больные, нам долг отдавать нечем, доходов у нас нет, имущества тоже...владимир СырниковВалентин Поляков! Ну я к примеру, брал деньги на оплату адвокатов, после того, как меня кинула жена с дочкой с помощью дарственной. Думал, что отсужу и рассчитаюсь, долг банку был тогда ещё не большой. Но эти дамочки умудрились дать судье и та прокатила меня уже на два года. Признала дарственную законной и мне пришлось оплачивать две судебные экспертизы, которые помогли вернуть мне часть собственности. Работа следующего суда была не очень качественной и почти один млн. рублей остались за мошенниками. В общем, суды не хотят признавать тот факт, что Мататанова Е.В. совместно с Росреестром совершили против меня уголовное преступление, в нарушении п.3 ст.35 СК РФ было без моего нотариально заверенного согласия переоформлено моё имущество на другое лицо. Суды это прекрасно понимают, но поскольку в первый раз уже вынесли решение, то отступать уже не желают. Уступать суды уже не хотят, поскольку понимают, что фактически они прикрыли преступление. А, поскольку суды не желают возвращать мою собственность полностью, то и рассчитываться мне с банком пока, что нечем.Валентин ПоляковОтвечаю. Владимир, это – ваши проблемы, банк не обязан вникать в них, так что пеняйте на себя. А бездоказательное обвинение судьи в коррупции это тяжкое уголовное преступление...владимир СырниковЯ, конечно понимаю, что Вы бездушный человек, думаю, что вы один из тех вышибал, и это Вам нравится, поэтому Вы и расстраиваетесь, что Ваша лавочка сильно прикрывается. Что касается моих проблем с банком, то я не жалуюсь, а объясняю бестолковым, что есть русская пословица, от тюрьмы и от сумы не зарекайтесь! Много ситуаций, когда от тебя мало, что зависит! Я, никогда не жил без жилья, и мне и в голову не приходило, что жена меня может "кинуть". Это было бы ей не выгодно. Но, как видно дочка её, та ещё прохиндейка, обобравшая уже трёх предыдущих её законных мужей. Поэтому, зная слабости матери, она и уговорила её сделать на неё дарственную, и после этого показала маме фигу. Мне пока удалось отобрать у ней 1/4 часть собственности, и по сути она уже давно должна была сидеть вместе с работниками "Росреестра" за это мошенничество по п.4 ст.159 УК РФ. Но судьи отказываются рассматривать тот факт, что "Росреестр" в нарушении п.3 ст.35 СК РФ, то есть без моего нотариально заверенного согласия переписал мою часть имущества на другое лицо. И исправить такое положение при нормальном судопроизводстве было бы не трудно. Но, суд от этого дела отбрыкивается, ссылаясь на то, что у нас идёт суд гражданский, а не уголовный!. Такое впечатление, что судьи не знают, что борьба с преступностью также является частью их работы! И это явно говорит, что суд заинтересован в удержании моей собственности за Мататановой Е.В., то есть за этими мошенниками. В суд они на меня не подадут, поскольку знают, что у меня есть запись о получении взятки. Запись такого рода законом поставлена вне закона, хотя надо рассматривать не законность разговора, а соответствует ли эта запись действительности! Но, наши законники тоже грешат, поэтому записи поставили вне закона, уж больно сильно они боятся, что их могут разоблачить в каком нибудь неприглядном деле! Многие же видят, как эти мошенники грудью кидаются на фотоаппараты и кинокамеры. Вот пока в таком обществе мы и живём!Валентин ПоляковОтвечаю. Да ты, Володя, просто чудачок, и общаться с тобой мне неинтересно, а переходить на брань мне тоже не хочется! Обычно люди сами виновны в своих бедах, сами роют себе яму,, а потом начинают искать того, на кого бы свалить свои глупости и провалы...NVS66 SergeiShulepovЕвгений Натесов петух ты гамбургский, не от гамбургера а от чебурек.Евгений НатесовNVS66 SergeiShulepov трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений НатесовВалентин Поляков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Комментировать
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